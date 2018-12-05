Real Madrid, Hazard için gözü kararttı

Cristiano Ronaldo'nun boşluğunu doldurmayı başaramayan Real Madrid, Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ı kadrosuna katmaya yakın.

İspanyol Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre Real Madrid, Hazard'ı ikna etti.

2019 yaz transfer döneminde Real Madrid'e gitmeyi kabul eden ve sözleşme şartlarında anlaşma sağlayan Belçikalı yıldız, İspanyol devinin kulübüyle anlaşmasını bekliyor.

Chelsea'nin Hazar için belirlediği değer ise 170 milyon Euro. Real Madrid ise 2020 yazında sözleşmesi bitecek olan Hazard için bu parayı ödemeyi düşünmüyor ancak Mateo Kovacic'i takasla transfere dahil edip bu transferi bitirmeyi planlıyor.