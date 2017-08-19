Real Madrid, genç yıldızı Asensio'yu kaçırmamaya kararlı

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, kontrolden çıkan transfer piyasası nedeniyle genç yıldızı Marco Asensio'nun sözleşmesini uzatıp serbest kalma bedelini 350 milyon Euro'dan 500 milyon Euro'ya çıkaracak.

Asensio'nun Real Madrid'de son dönemde sergilediği performans dikkati çekerken, 21 yaşındaki genç yıldızın Real Madrid ile 2022'de kadar sözleşmesi bulunuyor ve serbest kalma bedeli de 350 milyon Euro.

Asensio'nun İspanya Süper Kupası'nda peş peşe oynanan iki El Clasico'da da gol atması sonrası Real Madrid Başkanı Perez düğmeye bastı. Son dönemde kontrolden çıkan transfer piyasasını göz önüne alan Perez'in Asensio'nun serbest kalma bedelini 500 milyon Euro'ya yükselteceği öne sürüldü.

Marca'da yer alan habere göre Asensio'nun yıılık ücreti 3,5 milyon Euro'dan 4,5 milyon Euro'ya çıkarılacak, sözleşmesi 2023'e kadar uzatılacak, serbest kalma bedeli de 500 milyon Euro olacak.

Neymar transferi etkili

Başkan Perez'in bu kararında, 222 milyon Euro serbest kalma bedelini ödeyerek Neymar'ı Barcelona'dan koparan Paris Saint-Germain'in de etkisi var. Fransız ekibin Kylian Mbappe için de 'enteresan' rakamlarda bir teklif hazırlığında olduğu bilinirken, Perez de elinde bulundurduğu oyuncuları korumak için önlemler alıyor.