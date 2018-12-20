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Spor

Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finalde yükseldi

Kashima Antlers - Real Madrid: 1-3 İSTANBUL,(DHA) -  2018 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid, Kashima Antlers'i 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı

20 Aralık 2018 00:59

Kashima Antlers - Real Madrid: 1-3
İSTANBUL,(DHA) - 
2018 FIFA Kulüpler Dünya Kupası\'nda Real Madrid, Kashima Antlers\'i 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Birleşik Arap Emirlikleri\'nde (BAE) düzenlenen 15\'inci FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final mücadelesinde UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Kashima Antlers ile karşı karşıya geldi.
Birleşik Arap Emirlikleri\'nin başkenti Abu Dabi\'de bulunan Zayed Sports City Stadı\'ndaki mücadelede Real Madrid\'e galibiyeti getirerek finale çıkaran golleri, 44, 53 ve 55\'inci dakikalarda Gareth Bale kaydetti. Kashima Antlers\'in tek golünü ise 78\'inci dakikada Shoma Doi attı. 
Turnuvanın finali ise 22 Aralık\'ta BAE ekibi El Ayn ile Real Madrid arasında oynanacak.

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