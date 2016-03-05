Real Madrid fark attı, Ronaldo bir rekor daha kırdı: 7 - 1

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Real Madrid, sahasında Celta Vigo'yu 7-1 yendi. Real Madrid'in ilk golü 41. dakikada kafa vuruşuyla Pepe'den geldi ve ilk yarı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Real Madrid, 50 ve 58. dakikalarda Cristiano Ronaldo'nun attığı iki güzel golle skoru 3-0'a taşıdı. Ani ataklarla Real Madrid kalesine gelmeye çalışan Celta Vigo ise 62. dakikada Iago Aspas ile karşılaşmadaki tek golünü attı: 3-1

Real Madrid'in en etkili ismi olan Portekizli futbolcu Ronaldo, 64 ve 76. dakikalarda Celta Vigo ağlarını havalandırarak, takımını 5-1 öne geçirdi. İkinci yarıda Celta'ya adeta gol yağdıran Real Madrid'in 6. golü de 77. dakikada Jese'den geldi. Madrid ekibinin 7. golünü ise sakatlığı yeni geçen ve 47 gün sonra maç kadrosuna alınan Gareth Bale attı. Karşılaşmanın 66. dakikasında Isco'nun yerine oyuna giren Bale, 81. dakikada Real Madrid'i 7-1 öne geçiren golü kaydetti.

Maçı bu skorla kazanan Real Madrid, 60 puanla, bir maçı eksik lider Barcelona'nın 9 puan gerisinde 3. sırada yer almaya devam etti.

UEFA Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi veren Celta Vigo ise 42 puanla 6. sırada kaldı.

La Liga tarihinde en skorer

ikinci oyuncu Ronaldo

Celta Vigo karşısında 26 dakikada 4 gol atan Cristiano Ronaldo, La Liga'da tarihinin en fazla gol atan 2. oyuncusu olmayı başardı.

Toplam gol sayısını 252'ye çıkaran Portekizli yıldız, Telmo Zarra'yı (251 gol) geçti. La Liga'nın en golcü futbolcusu konumunda Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi 305 golle bulunuyor.