Real Madrid efsanesi Alfredo Di Stefano kalp krizi geçirdi

Real Madrid'in efsanevi futbolcusu ve onursal başkanı Alfredo Di Stefano, geçirdiği kalp krizi sonucunda hastaneye kaldırıldı.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, hastaneye kaldırılan 88 yaşındaki Di Stefano'nun durumunun kritik olduğu bildirildi. Madrid'deki bir restorandan çıktıktan sonra Santiago Bernabeu Stadı yakınlarındaki bir caddede kalp krizi geçirdiği belirtilen Di Stefano'nun, Gregorio Maranon hastanesine kaldırıldığı aktarıldı.

1950'li yıllarda Avrupa'da büyük başarılar yakalayan Real Madrid'in yıldızlarından biri olan Arjantin asıllı İspanyol futbol adamı Alfredo Di Stefano, 2000 yılında takımın onursal başkanlığına getirilmişti.