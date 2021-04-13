Real Madrid'den Neymar için 300 milyon euro

Neymar'ın eski menajeri Wagner Ribeiro, Real Madrid'in Brezilyalı Neymar için 300 milyon euro teklif ettiğini, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin reddettiğini açıkladı.

Fransız gazetesi L'équipe'e konuşan Wagner Ribeiro, "Neymar 13 yaşındayken, babası, o ve ben Real Madrid için deneme antrenmanlarına geldik. Madrid onu sevdi. O dönemde Santos Başkanı Marcelo Teixeira bana 840 bin euro, Neymar'a da aylık 10 bin euro teklif etti. Babası, Neymar'ın Brezilya'da kalmasının daha iyi olduğunu söyledi. Neymar'da annesinden ve kardeşinden ayrı olma korkusundan dolayı ağladı" dedi.

Riberio, "Florentino Perez, Neymar için Santos'a 40 milyon euro ödemeye razıydı. Babası, Neymar'a sordu ama o Barcelona'yı istedi. Barcelona Başkanı Sandro Rossell, Neymar için bir menajer yolladı ve beni saf dışı bıraktılar. Paris Saint-Germain rüya takım kurmak istiyordu. Neymar'ı almak istediler. Neymar, Barcelona'da 11 milyon euro kazanıyordu. PSG 26 teklif etti. Neymar, PSG'ye transfer olmak istemiyordu, Barça'da mutluydu. Ama en sonunda PSG 222 milyon bonservis, yıllık 36 milyon teklif etti. Paris Saint-Germain'le sözleşme uzatmadan önce Real Madrid'e yakındı. Madrid, 300 milyon euro ödemeye hazırdı. Florentino Perez bana, 'Nasser reddetti' dedi. Neymar şimdi mutlu. Hiçbir kulüp PSG'nin Neymar'a teklif ettiğini edemez. Madrid'in finansal sorunları var. Barça? Daha kötü. İtalya, Manchester United ya da City... Sanmıyorum. Paris'te iyi yaşıyor ve iyi bir takımları var. Bu sezon Şampiyonlar Ligi kazanabilirler, Neymar da Ballon d'Or'u" diye konuştu.