Real Madrid'de Sergio Ramos ile yollar ayrıldı

Real Madrid'de efsane futbolcu Sergio Ramos ile yollar ayrıldı.
Real Madrid, bu sezon sonunda sözleşmesi sona eren Sergio Ramos'la yolların ayrıldığını duyurdu.
NTV Spor'da yer alan habere göre, Eflatun Beyazlılar, 16 sezonda kulüple 671 resmi maça çıkan oyuncu için veda töreni düzenleneceğini açıkladı.
Sergio Ramos'un Real Madrid kariyeri
671 maç
101 gol
39 asist
Şampiyonluklar
5x İspanya Ligi
4x Şampiyonlar Ligi4x İspanya Süper Kupası
4x FIFA Kulüp Dünya Kupası
3x UEFA Süper Kupası
2x İspanya Kral Kupası