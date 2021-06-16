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Spor

Real Madrid'de Sergio Ramos ile yollar ayrıldı

16 Haziran 2021 23:10

Real Madrid'de efsane futbolcu Sergio Ramos ile yollar ayrıldı.

Real Madrid, bu sezon sonunda sözleşmesi sona eren Sergio Ramos'la yolların ayrıldığını duyurdu.

NTV Spor'da yer alan habere göre, Eflatun Beyazlılar, 16 sezonda kulüple 671 resmi maça çıkan oyuncu için veda töreni düzenleneceğini açıkladı.

Sergio Ramos'un Real Madrid kariyeri

671 maç
101 gol
39 asist

Şampiyonluklar

5x İspanya Ligi
4x Şampiyonlar Ligi4x İspanya Süper Kupası
4x FIFA Kulüp Dünya Kupası
 3x UEFA Süper Kupası
 2x İspanya Kral Kupası

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