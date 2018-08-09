Real Madrid, Courtois'i kadrosuna kattı

İSTANBUL,(DHA)

Real Madrid, Belçikalı kaleci Thibaut Courtois\'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Real Madrid, Chelsea\'nin Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois\'i kadrosuna kattı. Madrid ekibinin resmi sitesinden duyurduğu transferde 26 yaşındaki kalecinin Rusya\'da düzenlenen Dünya Kupası\'nda altın eldiven ödülünü aldığına dikkat çekildi.

Belçikalı file bekçisi için ödenecek olan bonservis bedeli açıklanmazken, Real Madrid\'in Hırvat orta saha oyuncusu Mateo Kovacic\'in kiralık olarak İngiliz ekibine gideceği belirtildi.