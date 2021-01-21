Real Madrid Başkanı Perez ile Ronaldo arasında sürpriz görüşme

Kariyerinin 760. golünü atarak tarihin en golcü oyuncusu olan Cristiano Ronaldo, iddialara göre eski takımı Real Madrid'in başkanı Florentino Perez ile geçen hafta bir araya geldi.

Marca'nın haberine göre, Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile Cristiano Ronaldo geçen hafta Torino'da bir araya geldi. Real Madrid'den ayrıldıktan 2.5 yıl sonra gerçekleşen bu görüşmeyle ilgili, iki taraf arasında buzların eridiği ve Portekizli yıldızın Madrid'e geri dönebileceği belirtildi.

35 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda Juventus'ta kalacağı ise belirsizliğini koruyor. Ronaldo'nun ismi eski takımı Manchester United ve PSG ile anılmaya devam ediyor

Perez gönderdiği için pişman

Haberde, Florentino Perez'in Ronaldo'yu takımdan gönderdiği için pişman olduğu ve o zamandan beri yapılan hiçbir transferin onun yerini alamayacağını kabul ettiği vurgulandı. Aynı şekilde Ronaldo'nun da Madrid ile hala özel bir bağ hissettiği vurgulandı.

Cristiano Ronaldo, Real Madrid'deki 9 yılında 438 maçta 450 gol atmayı başarmış ve 4 Şampiyonlar Ligi kupası, 2 La Liga şampiyonluğu ve 4 Ballon d'Or ödülü kazanmıştı.