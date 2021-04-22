Real Madrid Başkanı Perez: Avrupa Süper Ligi iptal olmadı, beklemeye alındı

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Real Madrid Başkanı Florentino Perez, gelen tepkilere rağmen Avrupa Süper Ligi'nin iptal edilmediğini, sadece ''beklemeye alındığını'' söyledi.

İspanyol radyo istasyonu El Larguero'ya konuşan Perez, diğer kulüplerin projeden çekilmediğini iddia ederek ligi işler hale getirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Avrupa Süper Ligi, açıklanmasından 48 saat sonra İngiltere hükümetinden taraftar gruplarına birçok yerden gelen tepkilerin etkisiyle çökme noktasına geldi. İlk olarak 6 İngiliz devi ligden çekildiğini açıklamış; onları Inter Milan, AC Milan, Juventus ve Atletico Madrid takip etmişti. Projede şu anda sadece Barcelona ve Real Madrid bulunuyor.

Ayrıldığını açıklayan 10 kulübün hala projenin bir parçası olduğunu söyleyen Perez, farklı formüller üzerinde durduklarını ifade etti.