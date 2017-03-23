Real Madrid, Barcelona Lassa'ya şans tanımadı

THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Real Madrid sahasında Barcelona Lassa'yı 85-69 yendi.

Başkent Madrid'deki Wizink Center'da oynanan müsabakanın ilk periyodunu Real Madrid 22-13 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyodunun bitimine 52 saniye kala Barcelona Lassa takımının başantrenörü Georgios Bartzokas, iki teknik faul ile oyundan diskalifiye edildi. Devre de ev sahibi ekibin 41-27 üstünlüğüyle geçildi.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğine baskılı savunma ile başlayan Real Madrid bu periyodu 64-51 önde kapatarak, müsabakadan 85-69 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu 21 sayı atan Real Madridli Sergio Llull oldu.