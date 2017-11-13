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Spor

Real Madrid, Bale'i elinden çıkarabilir

İSTANBUL, (DHA) İspanya Ligi ekiplerinden Real Madrid'de Gareth Bale krizi yaşanıyor

13 Kasım 2017 14:03

İSTANBUL, (DHA)

İspanya Ligi ekiplerinden Real Madrid\'de Gareth Bale krizi yaşanıyor.
2013\'te rekor transfer ücretiyle İngiltere Ligi ekiplerinden Tottenham\'dan İspanyol devine transfer olan Galli oyuncu, sakatlıklarından dolayı bir türlü dikiş tutturamayınca, Madrid ekibinin yönetimi, oyuncuyu elinden çıkarma planları yapmaya başladı. Yıldız oyuncuya yaz transfer döneminde Manchester United ve Chelsea ilgi gösterirken, bu 2 dev kulübün kış transfer döneminde yeniden Real Madrid\'in kapısını çalabileceği iddia edildi. Öte yandan oyuncunun eski kulübü Tottenham\'ın da, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimde bulunabileceği belirtildi.
Galli oyuncu bu sezon ligde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde ise 2, UEFA Süper Kupa\'da bir ve İspanya Süper Kupası\'nda bir olmak üzere toplam 9 maçta 719 dakika forma giydi ve 3 gol 4 asistle oynadı.

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