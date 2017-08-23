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Spor

Real Madrid, 7 kişinin sözleşmesini uzatacak

İspanyol devi, kadrosunun iskeletini korumak istiyor

23 Ağustos 2017 17:52

Son Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ve La Liga şampiyonu Real Madrid, kadrosuna gerekli takviyelerin yanı sıra elindeki değerli oyuncuları da koruma gayretinde. Eflatun-beyazlılar, başta teknik direktör Zinedine Zidane olmak üzere 7 kişiyle sözleşme yenilemeyi planlıyor.

Marca'da yer alan habere göre Real Madrid, teknik direktör Zidane ve 6 futbolcusuyla sözleşme yenileyecek. Fransız teknik adamın ve genç savunması Raphael Varane'ın sözleşmeleri, 2020'ye kadar uzatılacak.

Fas asıllı Fransız golcü Karim Benzema da 2021'e kadar Real Madrid'de tutulmaya çalışılacak.

MarceloCarvajal ve Isco'nun sözleşmelerinin de 2022'ye kadar uzatılması planlanıyor.

Real Madrid, en uzun sözleşmeyi 'süperstar' olma yolunda umut vaat eden genç yıldızı Asensio'ya teklif edecek. Eflatun-beyazlı ekip, İspanyol yıldızını 2023'e kadar takımda tutmaya çalışacak. Asensio için belirlenen serbest kalma bedeli de 500 milyon Euro olacak.

Zidane (2020) Varane (2020) Benzema (2021) Marcelo-Carvajal-Isco (2022) Asensio (2023)

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