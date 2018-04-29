Real Madrid - Manchester United maçında öne çıkan 5 şey

Avrupa futbolunun en önemli takımlarının, sezon öncesinde kendilerini ABD'de test ettikleri hazırlık turnuvası 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda devler karşılaşmaya devam ediyor.

Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'le, UEFA Avrupa Ligi'ni müzesine götüren Manchester United karşı karşıya geldi.

Kaliforniya Eyaleti'ne bağlı Santa Clara şehrinde oynanan mücadeleye Real Madrid, Sergio Ramos ve Cristiano Ronaldo dışında ideale yakın ilk 11'le başlarken, Manchester United sahaya genç ve yedek ağırlıklı isimlerle çıktı.

45. dakikada Martial'ın, Real Madrid savunmasını şık çalımlarla geçerek verdiği pası Lingaard gole çevirdi ve devre 1-0 Manchester ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

Real Madrid ikinci yarıya genç oyuncularla çıkarken, Casemiro'nun penaltıdan kaydettiği golle durum 1-1'e geldi ve maçın normal süresi bu skorla sona erdi.

Kural gereği direkt olarak penaltı atışlarına geçilen mücadeleyi Manchester United 2-1 kazandı. Penaltı atışlarında ilk 4 penaltı golle sonuçlanmazken, Manchester United'da Blind ve Mkhitaryan penaltı atışlarını gole çevirdi. Real Madrid'in tek penaltı golü Quezada'dan geldi.

Bu iki takım, 3 yıl önce yine Amerika'da karşılaşmıştı. 2014 Dünya Kupası sonrasına denk gelmesine ragmen 109 bin taraftarın mücadeleyi tribünden takip ederken, dün geceki randevuda taraftarlar 68 bin 500 kişilik Levi's Stadı'nın yarısından fazlasını doldurabildi. Bu duruma bilet fiyatlarının geçmiş yıllara oranla artması etkili oldu.

Louis Van Gaal döneminde yükselen performansıyla dikkat çeken Anthony Martial, dün gece Real Madrid savunmasını çalıma dizerek Lingard'a attırdığı golle dikkat çekti. Maç boyunca gösterdiği etkili performansla dikkat çeken Fransız oyuncunun bu performansında, Manchester United'ın Inter'den Ivan Perisic'i kadrosuna katmak istemesinin etkili olduğu düşünülüyor.

Şampiyonlar Ligi finalindeki ilk 11'ine göre 3 farklı isimle sahaya çıkan Real Madrid, Cristiano Ronaldo ve Sergio Ramos'un yokluğunda iyi bir prova vermedi. Alvaro Morata, James Rodriguez, Danilo ve Pepe'nin ayrılığından sonra teknik direktör Zinedine Zidane, sezon başlamadan kadrosunu birkaç takviye ile güçlendirmek istiyor. Fransız teknik adamın bu transferleri Manchester United'la 8 Ağustos'ta oynanacak UEFA Süper Kupa finaline yada Barcelona ile oynanacak olan İspanya Süper Kupa final maçlarına yetiştirmek istediği biliniyor.

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun tatilde olmasının maça ilgiyi azalttığı düşünülürken, maç öncesinde Ronald McDonald'ın hakemlerle birlikte sahaya çıkması, seremonide yer alması ve maçtan önce Amerikan ulusal marşının okunması sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Kaliforniya'da karşılaşan bu iki takım, 8 Ağustos'ta bu kez Üsküp'te karşılaşacak. UEFA Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak olan Real Madrid ve Manchester United'ın dün geceki randevusunda İngiliz ekibinin, yıldız ismi Cristiano Ronaldo'dan yoksun Real Madrid'e göre daha hazır gözüktü.