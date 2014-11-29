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Yaşam

Reaksiyon'da erken final kararı

Star TV'nin yeni sezondaki en iddialı yapımı olan Reaksiyon erken final yapma kararı aldı

29 Kasım 2014 15:45

Yüksek bütçesi, oyuncu kadrosu ve senaryosuyla dikkat çeken Reaksiyon dizisi ekrana gelmeye başladığı Ekim ayından bu yana reytinglerde bir türlü istenilen sonucu verememişti.

Yayınlandığı pazartesi akşamı Total’de ilk 10′a giremeyen diziden geçtiğimiz bölümlerde sürpriz bir şekilde başrol oyuncuları Nehir Erdoğan ve İbrahim Çelikkol ayrılmıştı.

Medyatava’nın haberine göre, başrollerinde İbrahim Çelikkol, Erdal Beşikçioğlu, Selen Soyder, Nehir Erdoğan ve Yurdaer Okur’un rol aldığı Reaksiyon’un düşük reytingler nedeniyle daha önce de yayından kaldırılacağı iddia edilmiş ancak yapımcılar bunu yalanlamıştı. Fakat yüksek maliyeti olan ve reytinglerde düşük sonuçlar alan Reaksiyon’un arkasında Star TV daha fazla duramadı. Star TV dizinin yayın saatini 22.30′a aldı ve final kararı verdi. 

Önümüzdeki Pazartesi 11. bölümüyle yeni saati 22.30′da ekrana gelecek olan Reaksiyon 15 Aralık Pazartesi yayınlanacak 13. bölümüyle ise final yaparak ekrana veda edecek. Dizinin ATV’ye geçeceği iddia edilmişti ancak bu konu henüz bir netlik kazanmadı. Dizi geçen hafta yayınlanan 10. bölümüyle reytinglerde Total grubunda 13., AB ’de ise 8. olmuştu. 

 

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