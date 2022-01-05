Re'sen soruşturma başlatılmıştı; Ankara'da sıfır araçların stoklandığı belirlendi

Ankara'da firmalardan yeni araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri iddia edilen bayilere yönelik re'sen başlatılan soruşturmada, maliye müfettişleri stoklarda yeteri kadar araç olduğunu belirledi. Bayilere para cezası uygulanırken, buna ilişkin tutanak da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına gönderildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Aralık 2021'de, firmalardan yeni araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri iddia edilen kişiler hakkında re'sen soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 'sahtecilik', 'dolandırıcılık' ve 'ihtikar ve fiyatları etkileme' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, 8 araç bayisinde inceleme yapıldı. Müşteri gibi araç bayisine giden polis ekipleri, sıfır araç talebinde bulundu. Firma yetkilileri, otomotiv sektöründeki çip krizi ve ham madde tedarikinde yaşanan sorunları gerekçe göstererek stoklarında araç olmadığını söyledi. Bazı bayiler ise iç aksesuar donanımı ve kaportalarına seramik koruyucu çekileceği gerekçesiyle stoklarındaki araçların satışa hazır olmadığını ifade etti.



Polis ekiplerinin hemen ardından firmalara giden maliye müfettişleri de araç stok kayıt bilgilerini kontrol etti. Müfettişlere de ellerinde araç olmadığını iddia eden bayilerin stoklarında yeteri kadar araç olduğu belirlendi. Bunun üzerine söz konusu bayilere para cezası uygulanırken, buna ilişkin tutanak da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına gönderildi. Soruşturmanın bu doğrultuda sürdüğü aktarıldı. (DHA)