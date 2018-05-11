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Ekonomi

RBS, Birleşik Krallık tarihinin en büyük özelleştirmesine hazırlanıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Mayıs (DHA) – Küresel finansal krizde Birleşik Krallık hükümetinin yüzde 71 hissesini alarak kurtardığı Royal Bank of Scotland (RBS) krallık tarihinin en büyük özelleştirmesine hazırlanıyor

11 Mayıs 2018 17:38

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Mayıs (DHA) – Küresel finansal krizde Birleşik Krallık hükümetinin yüzde 71 hissesini alarak kurtardığı Royal Bank of Scotland (RBS) krallık tarihinin en büyük özelleştirmesine hazırlanıyor.
The Week’de yer alan habere göre Birleşik Krallık Hazine Bakanlığı, ABD’li otoritelerin kötü mortgage kredilerini satması sebebiyle kestiği 4.9 milyar dolar cezayı kabul eden RBS’nin özelleştirilmesine ve hükümetin yüzde 70 hissesini satmasına onay verecek.
ABD otoritelerinin ceza kesmesi, 2008 yılında finansal kriz sürecinde kamulaştırılan bankanın tekrar özelleştirilmesinin önünü açıyor.
Şu andaki değerlemelere göre Birleşik Krallık hükümetinin bankadaki hisselerinin toplam değeri 20 milyar sterlini (27.10 milyar dolar) buluyor. Habere göre bu kadar büyük hacimde bir payın satışı yıllar sürebilir ve ilk satışlar zararına satışlar olacak.
Birleşik Krallık hükümeti küresel finansal kriz döneminde tarihinin en kötü krizlerinden birinde olan bankacılık sektörüne 45 milyar sterlin (61 milyar dolar) akıtmış ve büyük bankaları kurtarmıştı.

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