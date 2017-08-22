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Dünya

RBC Ajansı: "Ukrayna'da Timoşenko, eylülde kitlesel protestolara hazırlanıyor"

Sonat KEREM, KİEV, 22 Ağustos (DHA)- Ukrayna’da iktidar karşıtı yeni kitlesel gösterilere hazırlanıldığı bildirildi

22 Ağustos 2017 12:25

Sonat KEREM, KİEV, 22 Ağustos (DHA)- Ukrayna’da iktidar karşıtı yeni kitlesel gösterilere hazırlanıldığı bildirildi.

RBC ajansının ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Ukrayna’da eski Başbakan Yuliya Timoşenko’nun muhalefetteki Vatan (Batkivşina) Partisi’nin, eylül ayında ülke genelinde iktidar karşıtı gösteriler organize etme hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Ukrayna’da yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre, Timoşenko’nun Vatan Partisi bugün en yüksek halk desteğine sahip.

Timoşenko’nun ilk etapta, destek oranının daha fazla olduğu taşra bölgelerinde gösteri düzenlemeyi planladığı, gerek duyulması halinde protestoların başkent Kiev’e de taşınmasının planlandığı belirtiliyor.

Ukrayna’da Yolsuzluklarla Mücadele Ajansının, hakkında yolsuzluk soruşturması bulunan Timoşenko’nun partisine kamu finansmanının kesilmesi için girişimleri sürüyor.

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