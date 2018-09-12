RB Leipzig'de mağazada çalışma cezası

Bundesliga ekibi RB Leipzig'de teknik direktörlük görevine gelen Ralf Rangnick, para cezasının futbolcular üzerinde caydırıcı etkisi olmadığını düşünerek yeni ceza yöntemleri getirdiğini açıkladı.

2012 yılında sportif direktörlük görevine geldikten sonra Leipzig'de teknik direktörün ayrılmasıyla birlikte teknik direktörlük görevine gelen Rangnick, geçtiğimiz sezonu 6. tamamlayan takımını yeniden ilk sıralara taşımakta kararlı.

Buna önce oyuncularını disipline ederek başlamak isteyen tecrübeli isim, öncelikle caydırıcı cezalar üzerinde çalışıyor.

Almanya'da verdiği röportajda para cezasının caydırıcı olmadığını belirten Rangnick, "Para cezaları nadiren işe yarıyor. Oyuncular zarar görürse, daha etkili olur. Mesela boş zamanını almak gibi" açıklamasını yaptı.

Çeşitli cezalardan oluşan bir liste çıkardığını söyleyen Rangnick, oyuncuyu kulüp mağazasında 3-4 saat çalıştırmanın da cezalar arasında bulunduğunu söyledi.

Soyunma odasında telefon yasağı

Rangnick, disiplin çalışmalarında bazı yasaklar getirdiğini de söyleyerek şu açıklamaları yaptı:

"Oyuncuların yemek zamanını sabitledik. Herkes aynı anda masada oluyor. Yemek masalarını da değiştirdik ve yemek odasında oturma planı oluşturduk. Herkesin oturacağı yer belli.

"Takımın birlikte bulunduğu, soyunma odası ve sunum odası gibi yerlerde cep telefonunu yasakladık. Soyunma odasında ise İngilizce ve Almanca dışında konuşmak yasak.

"Tek seferde çok fazla değişiklik yaptık ama bu değişiklikler bizi istediğimiz başarılara ulaştıracaktır"