RB Leipzig, teknik direktör Jesse Marsch ile yollarını ayırdı

Sezon başında Julien Nagelsmann'ın takımdan ayrılması sonucunda Jesse Marsch ile anlaşan Leipzig, sezon başından beri alınan kötü sonuçlar sonrası ABD'li teknik direktör ile yollarını ayırdı.

Nagelsmann döneminde hem Bundesliga'da hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir form grafiği çizen kırmızı beyazlı ekip, bu sezon Marsch yönetiminde Bundesliga'da onbirinci sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise beş haftada sadece dört puan topladı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne devam etme şansları kalmamış olmasına rağmen eğer 7 Aralık Salı günü gerçekleşecek maçlar sonrası üçüncü sırada yerini koruyabilmesi durumunda yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.