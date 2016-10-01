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Deutsche Welle

RB Leipzig 47 yıllık rekoru kırdı

Bundesliga'nın yeni takımı RB Leipzig Augsburg'u 2-1 yendi. 6'ncı hafta sonunda namağlup unvanını koruyan doğu Almanya temsilcisi 47 yıllık rekoru da tarihe gömdü.

01 Ekim 2016 03:35

Alman birinci futbol ligi Bundesliga'da ilk sezonunu geçiren RB Leipzig, 6'ncı haftanın açılış maçında konuk ettiği Augsburg'u hakettiği bir sonuç alarak 2-1 yendi. Ralph Hasenhüttl'in tarihi çok eskiye dayanmayan takımı, Augsburg karşısında 500'üncü ve 501'inci resmi gollerini attı. RB Leipzig bu sonuçla Bundesliga'da 6'ncı haftada da namağlup unvanını korudu.

Doğu Almanya temsilcisi bu başarısıyla sezona en iyi başlayan ligin yeni takımı unvanını Rot-Weiss Oberhausen'ın elinden aldı. Oberhausen 1969'da üst üste beş maçı mağlubiyet almadan geçmişti.

Leipzig, Augsburg karşısında henüz 11'inci dakikada Emil Forsberg'in golüyle öne geçerken konuk takım bu gole üç dakika sonra Dong-Won Ji ile karşılık verdi. Maçın genelinde üstün olan Leipzig, ikinci yarıda üstünlük sayısına ulaşmakta zorlanmadı. Yussuf Poulsen 52'nci dakikadaki golüyle maçın 2-1'lik skorunu belirledi.

"Takımım öğrenmeye inanılmaz açık"

Leipzig teknik direktörü Hasenhüttl takımını hem övdü, hem eleştirdi "Öne geçmemiz iyi oldu zira beraberlik golünü yedik. Maçı daha erken koparmalıydık. Ancak üçüncü golü bulamazsanız 2-1'lik skor her zaman tehlikelidir. Lige adapte olmamız güzel. Başarıya açız. Daha öğrenmemiz gereken çok şey olduğunu biliyoruz. Ancak bu genç takım öğrenmeye inanılmaz açık."

Augsburg teknik direktörü Dirk Schuster ise "Hep oyunun içindeydik. İlk 30 dakika daha iyi olan taraftık. İkinci yarıyla birlikte problemler başladı. Nihayetinde bir gol eksik attık. Ancak tempo ve kalite olarak hiç de aşağı değildik" diye konuştu.

Gelecek hafta sonu Bundesliga'ya milli maç arası verilecek. RB Leipzig 7'nci hafta maçında 16 Ekim Pazar günü Wolfsburg deplasmanına giderken Augsburg 15 Ekim Cumartesi Schalke'yi konuk edecek.

Bundesliga'da 6'ncı haftaya 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak 6 karşılaşmayla devam edilecek. TSİ 16:30 başlayacak olan maçlarda lider Bayern Münih Köln'ü, Hertha Berlin Hamburg'u, Ingolstadt Hoffenheim'ı, Darmstadt Werder Bremen'i ve Freiburg Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Günün son maçı TSİ 19:30'da Bayer Leverkusen ile Borussia Dortmund arasında oynanacak.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/sid, UÇ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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