Rayo Vallecano, Falcao ile sözleşme yenileyecek

Rayo Vallecano, sezon başında Galatasaray'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Radamel Falcao ile sözleşme uzatmaya karar verdi.

Türkiye kariyerinde yaşadığı sakatlıklarla beklenenin altında kalanRadamel Falcao, sezon başında alacaklarının bir kısmı karşılığında Galatasaray'dan Rayo Vallecano'ya transfer olmuştu.

35 yaşındaki golcü, 2. İspanya kariyerine harika başlamış ve ilk 10 maçta 5 gol atmıştı. Kolombiyalı yıldız, son 6 lig maçının 3.'de oynamadı kalan 3 karşılaşmada da 32 dakika süre alabildi.

Marca'nın haberine göre İspanyol ekibi, Radamel Falcao'nun sözleşmesini 1 yıl uzatmaya karar verdi. 2022 Katar Dünya Kupası'nda Kolombiya ile yer almak isteyen Falcao, sözleşme uzatma teklifini kabul etti.