Raylardaki arıza nedeniyle duran trendeki yolcular tahliye edildi

Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Selçuk ilçesinde, raylardaki makas arızası nedeniyle aniden duran İZBAN trenindeki yolcular başka bir trene aktarılarak yolculuklarına devam ederken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, bugün akşam saatlerinde Selçuk İZBAN İstasyonu yakınında meydana geldi. Raylardaki makasta henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan arıza nedeniyle Selçuk-İzmir seferini yapan İZBAN treni aniden durdu. Olay nedeniyle kısa bir an panik yaşayan yolcular, ardından İZBAN görevlilerinin yönlendirmesiyle otobüslere aktarılarak yolculuklarına devam etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, TCDD ekipleri makastaki arızayı gidermek için çalışma başlattı. Durumu öğrenince olay yerine gelerek bilgi alan Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıca, \"Makastaki bir arıza nedeniyle yolcular farklı bir trene aktarıldı. Olmaması gereken bir durum. Neyse ki kimseye bir şey olmamış\" dedi.