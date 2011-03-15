T24 LogoT24 Logo
Gündem

RAYLARA YATTI, TRENİ DURDURAN MAKİNİSTİ DARBETTİ MERSİN (A.A)

15 Mart 2011 23:38

-RAYLARA YATTI, TRENİ DURDURAN MAKİNİSTİ DARBETTİ MERSİN (A.A) - 15.03.2011 - Mersin'de demiryoluna yatarak intihar etmek isteyen kişi, durumu fark ederek treni durduran makinisti, taşla kafasından yaraladı.  Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, intihar etmek amacıyla Müfide İlhan Mahallesi Sanayi Sitesi köprüsü altında demiryoluna yattı.  Mersin'den Adana istikametine giden 62206 sefer sayılı trenin makinisti Murat Örs, demiryolu üzerinde yatan bir kişiyi görünce, treni durdurdu. Trenden inen Örs, bu sırada intihar etmek istediği belirtilen gencin taşlı saldırısına uğradı.  Başına isabet eden taşla yaralanan Örs, Mersin Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, olay yerinden kaçan ve kimliği henüz belirlenemeyen genci yakalamak için çalışma başlattı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24