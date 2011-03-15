-RAYLARA YATTI, TRENİ DURDURAN MAKİNİSTİ DARBETTİ MERSİN (A.A) - 15.03.2011 - Mersin'de demiryoluna yatarak intihar etmek isteyen kişi, durumu fark ederek treni durduran makinisti, taşla kafasından yaraladı. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, intihar etmek amacıyla Müfide İlhan Mahallesi Sanayi Sitesi köprüsü altında demiryoluna yattı. Mersin'den Adana istikametine giden 62206 sefer sayılı trenin makinisti Murat Örs, demiryolu üzerinde yatan bir kişiyi görünce, treni durdurdu. Trenden inen Örs, bu sırada intihar etmek istediği belirtilen gencin taşlı saldırısına uğradı. Başına isabet eden taşla yaralanan Örs, Mersin Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, olay yerinden kaçan ve kimliği henüz belirlenemeyen genci yakalamak için çalışma başlattı.