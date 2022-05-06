Ray J: Kim Kardashian’la seks kasedini sözleşme yaparak yayınladık

Geçmişte birlikte olduğu reality şov yıldızı ve girişimci Kim Kardashian ile çektiği seks kasedi hakkında konuşan Ray J, kasedi kendisinin sızdırmadığını ve adının kötüye kullanıldığını söylüyor.

Bir dönem birlikte olan Amerikalı hip hop yıldızı Ray J ile Kim Kardashian, 2007 yılında piyasaya çıkan seks kasetleriyle gündemde kalmaya devam etmişlerdi.

Kasedi gerçek adı Ray Norwood olan Ray J’nin sızdırdığı ve Kim Kardashian’ın mağdur olduğu iddia ediliyordu.

Daily Mail’e konuşan Ray J, iddiaları yıllar sonra reddederek kendisinin de mağdur olduğunu söyledi. Birlikte çektikleri kasetlerin hiçbirinin bir kopyasına sahip olmadığını söyleyen 41 yaşındaki şarkıcı, sadece Kardashian’ın 2002 ile 2009 yılları arasında kendisine gönderdiği fotoğraf ve metinleri sakladığını söyledi.

Ray Norwood, “14 yıldan fazla bir süredir gölgelerde oturup Kardashianların adımı kötüye kullanmasına ve yıllar boyunca milyarlarca dolar kazanmasına izin verdim. Hiç konuşmadığım bir konu hakkında artık konuşuyorum.” dedi.

Norwood şöyle devam etti:

"Hayatımda hiç seks kasedi sızdırmadım"

“Ben hiçbir şeyi sızdırmadım. Hayatımda hiç seks kasedi sızdırmadım. Hiçbir zaman herhangi bir şeyin sızıntısı olmadı. Kris Jenner, Kim ve benim aramda her zaman bir anlaşma ve ortaklık oldu ve bu şeyin başlangıcından beri her zaman ortak olduk”

Videoyu yayınlamanın kendi fikri olduğunu söyleyen Ray J, konudan Kim Kardashian’ın da haberi olduğu belirtti.

"Kim başta kabul etmedi"

Ancak 41 yaşındaki Kim Kardashian başta bunu yapmak istemediği için, Ray J, annesi Kris Jenner’ı görevlendirdiğini söylüyor.

Sonunda anlaşan ikili masaya oturdu ve hem Ray J hem de Kim Kardashian tarafından imzalanan nihai sözleşmede, üç seks kaseti için anlaşıldı.

Henüz sadece bir kaset yayınlandı ve şu an iki çocuk babası olan Ray J, tüm mahrem kasetlerin Kim’in evindeki yatağının altındaki bir Nike kutusunda tutulduğunu söyledi.

Hip hop yıldızı, “kaset olayının kötü adamı” olarak görülmesinin kariyerini ve ilişkilerini mahvettiğini ve hatta bir aşamada intihara meyilli olduğunu da açıkladı.