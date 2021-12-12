Rawest Araştırma Genel Müdürü: Genç seçmen Demirtaş ve İmamoğlu’nu benzeştiriyor

Rawest Genel Müdürü Roj Girasun göre, doğu ve güneydoğudaki genç seçmen, İstanbul belediye Başkanı İmamoğlu’nu bir şekilde HDP’nin önceki eş-başkanı, beş yıldır hapiste tutulan Selahattin Demirtaş ile benzeştiriyor.

Gazeteci - yazar Murat Yetkin, "Bu sadece Demirtaş ve İmamoğlu’nun daha genç kuşak siyasetçiler kuşağını temsil etmelerinden kaynaklanmıyor. Kazandığı belediye başkanlığının elinden alınmak istenmesini de mağduriyet sayıyorlar." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin'e konuşan Girasun şunları kaydetti:

"Temmuz ayı itibarıyla CHP bölgedeki (bu dört şehir ortalamasındaki) oyunu 2018’in dört katına çıkarmış görünüyor. (Bu da yüzde 10’u bulmuş olması demek). Yakın döneme dek bölgede sembolik il başkanlarıyla tabela partisi hüviyetinde görülen CHP, artık il kongrelerinde listelerin yarıştığı bir siyasi cazibe merkezine dönüşmeye başladı. CHP merkez sağın, sonradan AK Partiye eklemlenen oylarının bölgedeki yeni adresi olmaya başladı diyebiliriz. Bunun bir nedeni Türkiye genelinde değişen siyasi hava, diğeri de başlarda ilgi odağı olan DEVA’nın Türkiye genelinde beklenen çıkışı yapamamış olması.”