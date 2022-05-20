RAWEST Araştırma: CHP’nin oyu doğuda yükseliyor

RAWEST Araştırma’dan Roj Girasun, Diyarbakır, Van, Mardin ve Urfa gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da büyük kentlerde yaptıkları çalışmaların sonuçlarını Gazeteci Semra Topçu’nun Youtube kanalında değerlendirdi. Girasun, “Geçen yıl ilk kez AKP ve HDP’nin yanında CHP’nin oy kazandığını görmüştük, bu yıl artış trendini sürdürüyor” dedi.

Bölgede CHP’nin üçüncü büyük siyasi parti olarak belirginleştiğini söyleyen Girasun, Cumhurbaşkanı adayları arasındaki durumu analiz ederken de “Kürt seçmenin en fazla oyu Ekrem İmamoğlu’na veriyor. Mansur Yavaş’a da oy veriyor. Kılıçdaroğlu’na ise ilgi artıyor.” İfadesini kullandı. Kürt seçmenin gözünde ismi geçen adaylar arasındaki avantajları ve dezavantajları da değerlendiren Girasun, en avantajlı olarak Kılıçdaroğlu’nun görüldüğünü vurguladı.