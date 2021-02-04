Rawest araştırma: AKP Kürtleri kaybediyor, CHP bölgede oylarını artırıyor, DEVA ise Gelecek'ten daha fazla oy alıyor

T24 Haber Merkezi

Diyarbakır merkezli Rawest araştırmanın sonuçlarına göre AKP bölgede oy kaybederken, HDP oyunu koruyor, CHP'nin ise oy oranı arttı. DEVA'nın oy oranı Gelecek Partisi'nden daha yüksek olurken, Gelecek Partisi'nin bilinirliği DEVA'ya göre daha fazla.

Aralık 2020’nin son haftasında, Diyarbakır, Mardin, Urfa ve Van şehirlerinde, merkez ilçeler dahil olmak üzere toplam 20 ilçede ve 100 mahallede, 1497 kişiyle yüz yüze yapılan anket sonuçları yayımlandı.

Rawest'in yaptığı araştırmaya göre AKP bölgede güç kaybediyor. 2018’de AKP’ye oy vermiş 100 kişiden 25’i uzaklaşıyor. Çoğunun ilk durağı kararsız olan bu 25 kişiden 9’u ise sandık başında olması durumunda partisine dönme eğilimi gösterdi.



Yerel seçimlerinde CHP'ye HDP'den verilen kurumsal desteğin oy davranışlarını etkilediği tespitinin yapıldığı araştırmada 2018’de yüzde 2,5 civarı olan CHP oyunu yaklaşık üç katına çıkardı.

HDP'nin desteğini büyük ölçüde koruduğu belirtilen araştırmada "HDP’ye karşı yürütülen yargısal süreçler ve negatif medya kampanyalarının HDP seçmenini pek etkilemediği" tespiti yapıldı.

Kararsızların oyları oransal dağıtıldığında Gelecek Partisi bölge seçmeninden yüzde 3, DEVA Partisi ise yüzde 5 oy alıyor. Araştırmada DEVA ve Gelecek Partisi ile ilgili sorulara yanıt verenlerin yarısı iki partiyi de bildiğini ifade ederken Gelecek'in bilinirliği DEVA'ya göre daha fazla.

Rawest araştırmaya göre bu sonuçta Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun eski başbakan olarak tanınması etkili.

Yönetim sistemiyle ilgili sorunun sorulduğu araştırmada seçmenin yüzde 70'i parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini ifade etti. "Parlamenter sisteme geri dönülmeli ama sistem iyileştirilmeli" diyenlerin oranı ise yüzde 55, 7.

Araştırmaya göre AKP'lilerin yaklaşık üçte biri başkanlık sisteminin yerine parlamenter sistemi savunuyor.

Bölgedeki seçmenin yaklaşık yüzde 61’i Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini iyi yapmadığını düşünüyor.

Muhtemel bir seçimde muhalefetin ortak adayı olarak en çok öne çıkan isim Ekrem İmamoğlu. Ankete göre bölge insanı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ülkücü geçmişi sebebiyle şerh koysalar da Yavaş ile olan mesafe İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener kadar değil.

Araştırma sonuçlarına göre işsizlik ve ekonomik sorunlar birinci sorun olarak öne çıkarken onu anadil, adalet, ayrımcılık gibi konular izliyor.