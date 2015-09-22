Ravza Kavakçı, Ahmet Davutoğlu'nun elini sıkmadı

Merve Kavakçı'nın ablası Ravza Kavakçı aday tanıtım toplantısında Ahmet Davutoğlu'nun elini sıkmadı.

AKP’nin Ankara’daki milletvekili adaylarını tanıtma toplantısında Başbakan Ahmet Davutoğlu, adayların sahneye çağırıp tanıtırken hepsiyle tek tek tokalaştı.

Ancak partinin İstanbul Milletvekili adayı ve 2 Mayıs 1999'da TBMM'de yemin törenine başörtülü gelince meclisten çıkartılan Merve Kavakçı’nın ablası Ravza Kavakçı Kan, Başbakan Davutoğlu ile el sıkışmadı.

Davutoğlu’nun eli havada kalırken Ravza Kavakçı Kan ise elini göğsüne bastırarak selam verdi.