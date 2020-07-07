Ravil Tagir'in sözleşmesi uzatıldı

Altınordu, İstanbul kulüplerinin peşinden koştuğu 17 yaşındaki stoperi Ravil Tagir'in sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. 2022-2023 sezonun sonuna kadar sözleşmesi uzatılan Ravil Tagir'in ailesi, transferde kararın Altınordu Kulübü'nün olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 2021-2022 sezonuna kadar sözleşmesi bulunan Ravil Tagir'in sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığını bildirdi.

Altınordu Kulübü yaptığı açıklamada, 17 yaşındaki Ravil Tagir'in ailesinin genç oyuncunun sözleşmesini bir yıl daha uzattığı belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Ravil Tagir'in babası Gülali Tagir, Ravil'in kariyeri konusunda tek yetkinin Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'da olduğunu aktardı.