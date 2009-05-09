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Spor

Raul'dan M.City'e ret

Real Madrid'de, takım kaptanı Raul , İngiliz Manchester City'nin teklifiyle ilgilenmediğini söyledi.

09 Mayıs 2009 03:00


İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'de, takım kaptanı Raul Gonzalez Blanco, İngiliz Premier Lig takımlarından Manchester City'nin teklifiyle ilgilenmediğini söyledi. 

Real Madrid'in tecrübeli yıldızı Raul, Manchester City'nin teklifine olumsuz yanıt verdi.

Raul, Marca gazetesine yaptığı açıklamada, kariyerini Real Madrid'de sonlandırmak istediğini belirterek, ''Manchester City, ajansım Gines Carvajal ile bağalntıya geçti. Ancak ben ilgilenmiyorum çünkü burada yaşamaktan çok mutluyum'' dedi.

İspanyol futbolcu, ülkesinde aktif futbolcular içinde 102 kez ile en fazla milli formayı giyen futbolcu unvanını elinde bulunduruyor. Ayrıca, yine aktif futbolcular içinde Dünya Kupası'nda 11 kez forma giyen tek oyuncu olan Raul, bugüne kadar İspanya Milli Takımı için 44 gol attı.

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