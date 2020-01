Raul Castro, Maduro'ya destek: Dayanışmanın en ön saflarında, Kübalıları bulacaksınız

Küba Devlet Başkanı Raul Castro, Venezuella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya desteğini açıkladı.

Küba Devlet Başkanı Raul Castro destek mesajında "Önümüzdeki günlerde şiddetli kavgaların, uluslararası ölçekte saldırıların, ablukaların, yoklukların yaşanacağı açık, ancak bu günler aynı zamanda tüm devrimciler ve Venezuela emekçi halkı için yaratıcılığın öne çıkacağı yoğun çalışma günleri olacak. Bu süreçte bugün olduğu gibi asla yalnız olmayacaksınız, militan dayanışmanın en ön saflarında davanıza en az sizin kadar inanan biz Kübalıları bulacaksınız" ifadelerini kullandı.

Sol’da yer alan habere göre, ABD'nin Kurucu Meclis seçimlerine hile karıştığı iddiasıyla aralarında Devlet Başkanı Maduro'nun selefi ve ülkedeki 'Bolivarcı devrim'in mimarı Hugo Chavez'in erkek kardeşi Adan Chavez'in de olduğu 8 Venezuelalı siyasiye daha ekonomik yaptırım kararı almasından sonra Venezuela'nın müttefiki Küba'dan Maduro hükümetine destek mesajı geldi.

6 Ağustos tarihli mesajın tamamı şu şekilde:

"Ulusal Kurucu Meclis seçim sonuçlarını ve Meclisin açılmasını tarif edilemez bir devrimci mutlulukla haber aldım. İçinden geçmekte olduğunuz bu süreç hiç şüphe yok ki çok değerli derslerle dolu, Fidel'in de açıkça belirtmiş olduğu gibi Venezuella kıtamız için örnek bir ülke konumunda. Yaşanan süreçte halkın desteği doğrudan ve apaçıktı, Venezuella halkı 'El Libertador' (Kurtarıcı) Simon Bolivar ve Devlet Başkanı Hugo Chavez Frias'ın gösterdiği yola sadık kaldığını ilan etmiş oldu. Geçtiğimiz günlerde gördük ki, yapılan her terör eylemi halkın moralini yükselmiş, ülkeye karşı yapılan her saldırı sizi daha da güçlendirmiş, indirilmeye çalışılan her darbe birliğinizi daha da sıkılaştırmış.

Önümüzdeki günlerde şiddetli kavgaların, uluslararası ölçekte saldırıların, ablukaların, yoklukların yaşanacağı açık, ancak bu günler aynı zamanda tüm devrimciler ve Venezuella emekçi halkı için yaratıcılığın öne çıkacağı yoğun çalışma günleri olacak. Bu süreçte bugün olduğu gibi asla yalnız olamayacaksınız, militan dayanışmanın en ön saflarında davanıza en az sizin kadar inanan biz Kübalıları bulacaksınız. Seni sımsıkı kucaklıyorum"

ABD Hazine Bakanı: Tiranlığa karşı Venezuela muhalefetinin yanında olmayı sürdüreceğiz

ABD'nin yeni yaptırımları yeni kurulan ve anayasayı yeniden yazma yetkisine sahip Kurucu Meclis'e seçilen üst düzey 8 siyasetçiyi hedef almıştı.

Maduro'yu 'diktatör' olarak niteleyen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin açıklamasında "Devlet Başkanı Maduro diktatörlüğünü daha da sağlamlaştırmak için yasadışı Kurucu Meclis'te yemin etti. Maduro ülke üzerindeki baskısını sıkılaştırmayı sürdürüyor. Rejimin Venezuella halkının iradesini tanımaması kabul edilemez. ABD, Venezüella barışçı ve zengin bir demokrasiyi sağlayana kadar tiranlığa karşı muhalefetin yanında olmayı sürdürecek" demişti.

ABD daha önce Maduro'nun yanı sıra 13 eski ve yeni devlet yetkilisine ekonomik yaptırım getirmişti.

Venezıella hükümeti ise Kurucu Meclis seçimlerinin ardından 5 muhalif belediye başkanına 'protestolara engel olmamak' suçlamasıyla hapis cezası vermişti.

Ülkede Kurucu Meclis seçimleri sırasında ve öncesinde aylarca devam eden hükümet karşıtı gösterilerde yaklaşık 130 kişi hayatını kaybetmişti.