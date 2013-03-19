Rauf Denktaş'ın torunu yaşamını yitirdi!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın torunu Can Denktaş, intihar girişimi sonrası kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın 1985'te bir trafik kazasında hayatını kaybeden büyük oğlu Raif Denktaş'ın oğlu Can Denktaş, kendini babasının 'Lefkoşa Mezarı' başında vurdu.

Denktaş, dün öğle saatlerinde gerçekleşen girişim sonrası kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

YDÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Can Denktaş'ın müdahaleye rağmen saat 01.20'de hayatını kaybettiği bildirildi.

İddiaya göre, Can Denktaş, içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar etti.

Can Denktaş, yaklaşık 2 sene önce kredi borcunu ödeyemediği için tutuklanmış, babaannesi olan Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın cezayı ödemesi üzerine serbest bırakılmıştı.

Can Denktaş aleyhine, borçları nedeniyle Lefkoşa ve Girne mahkemelerinde çok sayıda dava olduğu da ifade ediliyor.