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Dünya

Rauf Denktaş'ın eşi yoğun bakımada

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ın eşi 86 yaşındaki Aydın Denktaş, solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı

02 Ocak 2019 02:30

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ın eşi 86 yaşındaki Aydın Denktaş, solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş\'ın eşi Aydın Denktaş, rahatsızlığı nedeniyle Lefkoşa Devlet Hastanesi Yoğun Bakımı ünitesinde tedaviye alındı. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre solunum yetmezliği nedeniyle tedavisine devam edilen Aydın Denktaş\'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.  DHA muhabirine konuşan kızı Değer Denktaş annesinin durumunun ciddi olduğunu belirterek, “Annemi şu anda yoğun bakımda uyutuyorlar” dedi. 

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