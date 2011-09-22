-Rauf Denktaş'ın boğazına kanül yerleştirildi LEFKOŞA (A.A) - 22.09.2011 - Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) yoğun bakım bölümünde tedavisi süren KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın daha iyi soluk alıp verebilmesi ve akciğerlerinin de daha iyi temizlenebilmesi için boğazında delik açılarak kanül yerleştirildiği belirtildi. YDÜ Hastanesi Hasta Hizmetleri ve Dış İlişkiler Başkanı Ahmet Savaşan, yaptığı açıklamada, salı günü Denktaş'a küçük bir operasyon sonucunda ağız içindeki hortumun çıkarıldığını ve solunum desteğinin, takılan kanül yardımıyla sağlandığını bildirdi. Denktaş'ın yoğun bakım destek ünitesindeki tedavisine devam edildiğini kaydeden Savaşan, bugün itibariyle Denktaş'ın kalp, akciğer ve diğer organlar yönünden durumunun stabil olduğunu ve ateşinin olmadığının gözlemlendiğini söyledi. Savaşan, Denktaş'ın, genişletilmiş doktorlar heyeti ve ailenin ortak kararıyla, moralinin yükselmesi açısından, yarın özel bir katta hazırlanan ve dışarıyı rahatlıkla görebileceği bir odaya nakledeceklerini belirtti. Denktaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade eden, Savaşan, ''Denktaş sözel uyarılara cevap verebilmesine karşın uykuya eğilimli hali devam ediyor'' dedi.