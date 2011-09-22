T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rauf Denktaş'ın boğazına kanül yerleştirildi LEFKOŞA (A.A)

22 Eylül 2011 19:04

-Rauf Denktaş'ın boğazına kanül yerleştirildi LEFKOŞA (A.A) - 22.09.2011 - Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) yoğun bakım bölümünde tedavisi süren KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın daha iyi soluk alıp verebilmesi ve akciğerlerinin de daha iyi temizlenebilmesi için boğazında delik açılarak kanül yerleştirildiği belirtildi. YDÜ Hastanesi Hasta Hizmetleri ve Dış İlişkiler Başkanı Ahmet Savaşan, yaptığı açıklamada, salı günü Denktaş'a küçük bir operasyon sonucunda ağız içindeki hortumun çıkarıldığını ve solunum desteğinin, takılan kanül yardımıyla sağlandığını bildirdi. Denktaş'ın yoğun bakım destek ünitesindeki tedavisine devam edildiğini kaydeden Savaşan, bugün itibariyle Denktaş'ın kalp, akciğer ve diğer organlar yönünden durumunun stabil olduğunu ve ateşinin olmadığının gözlemlendiğini söyledi. Savaşan, Denktaş'ın, genişletilmiş doktorlar heyeti ve ailenin ortak kararıyla, moralinin yükselmesi açısından, yarın özel bir katta hazırlanan ve dışarıyı rahatlıkla görebileceği bir odaya nakledeceklerini belirtti. Denktaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade eden, Savaşan, ''Denktaş sözel uyarılara cevap verebilmesine karşın uykuya eğilimli hali devam ediyor'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24