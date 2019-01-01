Rasulayn'daki teröristlerin silahlı yılbaşı kutlamaları Ceylanpınar'da tedirginlik yarattı

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye\'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde PKK/PYD\'li teröristler yılbaşı dolayısıyla havaya ateş ederek kutlama yapması tedirginlik yarattı.

Rasulayn ilçesinde PKK/PYD\'li teröristlerin ağır silahlarla yılbaşı kutlamaları Ceylanpınar ilçesinde tedirginliğe neden oldu. Suriye sınırını aşan mermiler zaman zaman Ceylanpınar\'a düştü. Ağır makineli silahlarla kutlama yapan teröristler vatandaşları tedirgin etti. Ceylanpınar ilçe merkezinde ise güvenlik güçleri sınır hattında zırhlı araçlarla önlem aldı.

\'OPERASYONUN BAŞLADIĞINI ZANNETTİK\'

İlçe sakinlerinden Murat Çoban, \'\'Karşıda operasyonun başladığını zannettik, ilk başta ama sonradan öğrendik ki yılbaşı kutlamaları yapılıyor. Ara ara Ceylanpınar\'a mermilerin geldiğini görüyoruz. İzli mermi atıyorlar ve bu bizleri rahatsız ediyor, tedirgin oluyoruz. Allah devletimize zeval vermesin İnşallah\'\' dedi.

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