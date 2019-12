Rastladığım herkese teşekkürler...

Yaşlılığa bağlı olarak bir süredir tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önceki gün, 84 yaşında hayatını kaybeden, uzun yıllar tıp doktoru olarak hizmet veren, yazar, akademisyen ve çevirmen Doç. Dr. Kriton Dinçmen, sağlığında yazdığı bir teşekkür yazısıyla tanıdığı herkese teşekkür etti.



Giderken de ders verdi



Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan teşekkür ilanında Dinçmen şöyle dedi:

"Bu teşekkürü sağlığımda yazıyorum. İki oğlum Ümit ve Başar'la Eskişehir'deki kızım Yasemin'e, sevgili arkadaşım ve doktorum Kocaeli Tıp Fakültesi hocalarından Prof. Dr. Itır Yeğenağa, Prof. Dr. Ahmet Alponat ve beni hayatta tutmak ve acılarımı azaltmak için uğraşan o fakültedeki tüm meslektaşlarım ve sevgili hocalarıma, benim güçlüklerime göğüs geren sevgili Reyhan'a ve hayatımda rastladığım herkese teşekkür ederim."



Neden yaptınız hocam?



Doç. Dinçmen'in öldükten sonra cesedinin, tıp öğrencilerinin öğreniminde kullanılmak üzere İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne verilmesini de istediği ortaya çıktı. Yine Cumhuriyet'te çıkan ve Reyhan Dinçmen tarafından verilen bir alanda, "Cesedi kendi arzusu üzerine tıp talebelerinin eğitiminde kullanılmak üzere İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığı'na teslim edilmiştir. Kendisini sevenlere saygı ile bildiririz" denildi.

Dinçmen'le ilgili aynı gazetede iki ilginç ilan daha vardı. Birinde, meslektaşları Dinçmen'in kendilerine daima ışık tutacağını belirtirken, yıllarca yetiştirdiği öğrencileri de, "Neden bunu yaptınız hocam?" diye seslendi.

Doç. Dinçmen'in cenaze töreni yarın saat 11.00'de İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yeni Kurul Salonu'nda yapılacak.



KRİTON DİNÇMEN KİMDİR

Heybeliada'da 1924 yılında doğan Kriton Dinçmen, 1948 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı fakültenin psikiyatri ve nöroloji kliniklerinde 1955 yıllarında ihtisasını tamamlayan Dinçmen, bir süre psikiyatri kliniğinde başasistan olarak çalıştı.

Bu sırada kazandığı bursla 1961 yılında Amerika'ya giderek New Jersey Monmouth Medical Center'de dinamik psikiyatri alanında çalışan Dinçmen, daha sonra yine Amerika'da çeşitli hastanelerde görev yaptı.

Dinçmen'in çok sayıda çalışma ve makalesi Amerika'nın en ciddi tıp dergilerinde yayınlandı, bunlardan bir kısmı Excerpta Medica ile Digest of Neurology and Psychiatry gibi dünya psikiyatrisinin en titiz dergilerinde pek çok yerli ve yabancı tıp araştırmacısı tarafından kaynak gösterildi.

Türkiye'ye 1965 yılında dönerek Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde çalışmaya başlayan Dinçmen, 1982-1994 yılları arasında Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu (Psikiyatri) Başkanlığı, 1990-1999 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsünde Öğretim Üyeliği yaptı.

Evli ve 3 çocuk babası Dinçmen'in roman, öykü, şiir, mitoloji, tarih, psikiyatri alanlarında da çok sayıda kitabı bulunuyor.