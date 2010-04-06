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Yaşam

Rastgele mermi çocuğun başına isabet etti

İstanbul Beyoğlu'nda iki grup arasındaki kavgada, çevreye rastgele ateş açan bir kişi, internet kafede 13 yaşındaki bir çocuğun ağır yaralanmasına sebep oldu.

06 Nisan 2010 03:00

T24 - İstanbul Beyoğlu'nda iki grup arasındaki kavgada, çevreye rastgele ateş açan bir kişi, internet kafede 13 yaşındaki bir çocuğun ağır yaralanmasına sebep oldu. İlköğretim okulu öğrencisi çocuğun hayati tehlikesi sürüyor.

Tarlabaşı Çukur mahallesinde akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada bir kişi tabancasıyla çevreye rastgele ateş etmeye başladı.

Mermilerden biri yakındaki internet kafede oyun oynayan ilköğretim okulu öğrencisi Hakim Alam'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hakim Alam'ın hayati tehlikesi devam ediyor.

Polis ekipleri, saldırganların kaçtığı beyaz renkli otomobili arıyor.



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