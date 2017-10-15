Rastgele ateş açıp 3 kişiyi yaraladı

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Kapaklı İlçesi\'nde henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi, sokak ortasında çıkardığı tabanca ile rastgele ateş ederek, 2 kişiyi bacağından, 1 kişiyi ise başından yaralayıp kaçtı.

Kapaklı İlçesi Atatürk Mahallesi\'nde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sokak ortasında çıkardığı tabanca ile iddiaya göre, ‘Namussuzlar, şerefsizler’ diye bağırarak rastgele 3 el ateş etti. Kurşunlardan biri sokaktaki Sedat Fani\'nin başına, Erol Tezer\'in ve Murat Kara\'nın ise bacağına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Başından yaralanan Sedat Fani’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, ayaklarından yaralanan Erol Tezer ve Murat Kara’nın durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin olmadığı ifade edildi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatırken, olayı görenler, silahlı saldırganın rastgele ateş ettikten sonra kaçtığını söyledi. Soruşturma sürüyor.

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