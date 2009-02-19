Rastgele antibiyotik kullanmayın

Gereksiz yere antibiyotik kullanımı bakterilerin güçlenmesine ve ilaçlara direnç göstermesine sebep oluyor. Bu konuda kampanya başlatan İngiliz hükümeti, doktorları ve halkı uyardı.



Antibiyotiklerin öksürük, soğuk algınlığı ve boğaz ağrıları gibi virüslerden kaynaklanan hastalıkları iyileştirmediği uyarısında bulunuldu. ManagementinPractice'de yer alan bilgilere göre, reklamlar ve posterler aracılığıyla halkın bilinçlendirilmesi planlanıyor.



Bu kampanya ile İngiliz hükümeti bakterilerin antibiyotiğe olan direncinin önüne geçmeyi amaçlıyor. Çünkü artan direnç gelecekte zatürre gibi yaygın enfeksiyonların tedavisini zorlaştırabilir. Grip ve soğuk algınlığı gibi durumlarda antibiyotik yerine; bol dinlenme ve sıvı tüketimi, reçetesiz satılan diğer basit ilaçların kullanılması tavsiye ediliyor.



Artan antibiyotik direnci sadece İngiltere'de değil tüm dünyada gitgide artan bir problem. Sadece 2001 ve 2007 yılları arasında özellikle kolibasilinin yol açtığı hastalıkların tedavisinde kullanılan antibiyotiğe gösterilen dirençte yüzde 10 oranında artış oldu.

