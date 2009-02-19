T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Rastgele antibiyotik kullanmayın

Gereksiz yere antibiyotik kullanımı bakterilerin güçlenmesine ve ilaçlara direnç göstermesine sebep oluyor.

19 Şubat 2009 02:00

Gereksiz yere antibiyotik kullanımı bakterilerin güçlenmesine ve ilaçlara direnç göstermesine sebep oluyor. Bu konuda kampanya başlatan İngiliz hükümeti, doktorları ve halkı uyardı.

Antibiyotiklerin öksürük, soğuk algınlığı ve boğaz ağrıları gibi virüslerden kaynaklanan hastalıkları iyileştirmediği uyarısında bulunuldu. ManagementinPractice'de yer alan bilgilere göre, reklamlar ve posterler aracılığıyla halkın bilinçlendirilmesi planlanıyor.

Bu kampanya ile İngiliz hükümeti bakterilerin antibiyotiğe olan direncinin önüne geçmeyi amaçlıyor. Çünkü artan direnç gelecekte zatürre gibi yaygın enfeksiyonların tedavisini zorlaştırabilir. Grip ve soğuk algınlığı gibi durumlarda antibiyotik yerine; bol dinlenme ve sıvı tüketimi, reçetesiz satılan diğer basit ilaçların kullanılması tavsiye ediliyor.

Artan antibiyotik direnci sadece İngiltere'de değil tüm dünyada gitgide artan bir problem. Sadece 2001 ve 2007 yılları arasında özellikle kolibasilinin yol açtığı hastalıkların tedavisinde kullanılan antibiyotiğe gösterilen dirençte yüzde 10 oranında artış oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24