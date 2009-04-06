Rasmussen'den karikatür özrü yok

Tempo24

O karikatürist konuştu: Korkmayacak kadar yaşlandım

Rasmussen krizinin perde arkası...

Türkiye'nin yoğun itirazlarının ardından, Roj TV'ye karşı önlem almak ve Hz. Muhammed karikatürleriyle ilgili olarak İslam dünyasından özür dilemesi beklenen müstafi Danimarka Başbakanı ve NATO'nun yeni genel sekreteri Anders Fogh Rasmussen hayal kırıklığına uğrattı.İstanbul'da yapılan Medeniyetler İttifakı Zirvesi'nde konuşma yapan Rasmussen, özür dilemek yerine, "Hz. Muhammed'e yönelik karikatürler bir hakaret ve saygısızlık olarak algılandı; ancak benim görüşüm bu yönde değil. Biz ifade özgürlüğüne inanıyoruz" dedi.Kolunun sargıda olması dikkat çeken Rasmussen şu ifadeleri kullandı:Diyaloğa ihtiyacımız var. Önyargıların mutlaka elimine edilmesi gerekir. Saklamak, gizlemek müsaade etmemek değil... İfade özgürlüğü açık ve net bir diyalog için önşarttır. Uzun vadeli barışçıl bir gelişme istiyorsak serbestçe konuşmalıyız. İfade özgürlüğünü uygulamamız gerekir.Bunun, toplumun bölünmesine ve nefrete yol açmayacak şekilde yapılması gerekir. Karikatür krizi öncesi, kriz sırasında ve sonrasında tavrım gayet açıktı. Ben insanları, dini, etnik geçmişleriyle ilgili olarak suçlamaktan yana değilim. Dine ve dini sembollere saygı duyarım.Karikatürler, Danimarka'da bir hakaret, saygısızlık olarak algılandı ama bu kesinlikle benim görüşüm bu değil. Bu dini ve kültürel hassasiyetlere özellikle dikkat edeceğim. Saygımı hep sürdüreceğim. Amacım İslam dünyasıyla diyaloğumuzu yoğunlaştırmak olacaktır. Ben ifade özgürlüğüne inanıyorum."Basın toplantısında Rasmussen'in kolundaki sargı da dikkat çekti. Gece 3 sularında kaldığı otelin merdivenlerinden yuvarlanan Rasmussen'in, Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırılarak koluna müdahale edildiği öğrenildi.