Rasmussen: Türkiye'yi korumak için her şey yapılır

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Suriye kriziyle ilgili yaptığı açıklamada, NATO'nun müttefiki Türkiye'yi korumak ve savunmak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da bulunan NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'e Suriye'den Türk topraklarına düşen toplar soruldu.

NATO Genel Sekreteri Rasmussen, müttefikleri Türkiye'yi korumak ve savunmak için gerekli olan her şeyi yapacaklarını söyledi.

Rasmussen, "Bir ittifak olarak NATO, müttefikimiz Türkiye'yi korumak ve savunmak için ne gerekirse yapar. Türkiye'yi korumak ve savunmak için hazırda bekleyen birçok planımız var bununla Türkiye'ye saldırıların gerçekleşmeyeceği bir caydırıcılığı sağlayacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Katar'ın başkenti Doha'da Suriye'li muhaliflerin oluşturduğu "çatı" örgütle ilgili de açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, farklılıkları bir kenara bırakarak, yeni bir ortaklık kuran Suriyeli muhalifleri selamladıklarını belirtti.