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Dünya

Rasmussen: Türkiye'den Patriot talebi gelirse değerlendiririz

Rasmussen, prensip olarak NATO üyelerini korumak için hazırladıkları ihtiyat planlarıyla ve bunların güncellenmesiyle ilgili bilgi veremeyeceğini belirtti

05 Kasım 2012 19:50

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Türkiye-Suriye sınırına Patriot füze rampaları yerleştirilmesi konusunda Ankara'dan bir talep gelmesi halinde, ittifaka üye ülkelerin bunu değerlendirmek zorunda olduğunu söyledi.

Rasmussen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında Suriye kriziyle ilgili bir soru üzerine NATO'nun Türkiye'ye destek taahhüdünü yineledi.
 
Genel Sekreter Rasmussen, "NATO gibi bir savunma ittifakının Türkiye dahil bütün müttefiklerini korumak için her türlü planının bulunmaması şaşırtıcı olur. Bu nedenle çeşitli fırsatlarda, gerektiğinde Türkiye'yi savunacağımızı ve koruyacağımızı açıkladım" dedi.
 
Rasmussen, prensip olarak NATO üyelerini korumak için hazırladıkları ihtiyat planlarıyla ve bunların güncellenmesiyle ilgili bilgi veremeyeceğini belirtti.
 
Türkiye-Suriye sınırına Patriot füze rampaları yerleştirilmesi konusunda bir talep almadıklarını kaydeden Rasmussen, "Eğer böyle bir istekle karşılaşırsak üye ülkeler bunu değerlendirmek zorunda" dedi.
 
ABD'deki başkanlık seçimleriyle ilgili bir soruyu da cevaplayan Rasmussen, "Kim kazanırsa kazansın ABD'nin çok güçlü durumdaki Atlantik ötesi ilişkilere bağlı kalacağından eminim. NATO, Avrupa-Atlantik güvenliğinin köşe taşı olmaya devam edecek" ifadesini kullandı.
 
Rasmussen, mevcut ABD yönetimiyle ilişkilerinin oldukça iyi durumda olduğunu ve Barack Obama yönetiminin Avrupa-Atlantik güvenliğini ilgilendiren meselelerde kararları NATO müttefikleriyle yakın istişareler içinde aldığını söyledi.
 

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