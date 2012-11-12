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Dünya

Rasmussen: NATO Türkiye'yi savunmak için ne gerekiyorsa yapar

Rasmussen, 'Türkiye NATO'nun dayanışmasına güvenebilir. Gerekirse Türkiye'yi koruyacak ve savunacak ilave planlarımız var' ifadesini kullandı

12 Kasım 2012 21:16

 

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Türkiye'yi korumak ve savunmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.
 
Rasmussen, Prag'da gazetecilere yaptığı açıklamada, “NATO, müttefikimiz Türkiye'yi korumak ve savunmak için ne gerekiyorsa yapar. Türkiye'yi koruyacak ve savunacak bütün planlarımız mevcuttur ve umarım bu yöntem Türkiye'ye saldırıların gerçekleşmemesi için caydırıcı olur” dedi.
 
Türkiye'ye Patriot füze bataryası gönderilmesi konusunda Ankara'dan henüz bir talep gelmediğini belirten Rasmussen, “Böyle bir talep alırsak elbette NATO Konseyi'nin bunu değerlendirmesi gerekir” diye konuştu.
 
NATO Genel Sekreteri Rasmussen, Suriyeli muhaliflerin kendi aralarında uzlaşmasını memnuniyetle karşılayarak “Doha'da hafta sonunda yaşananlar ileriye dönük büyük bir adımdı. Birleşmiş muhalefetin yeterince güçlü olup olmadığını görmek lazım” değerlendirmesinde bulundu.
 

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