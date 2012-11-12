Rasmussen: NATO Türkiye'yi savunmak için ne gerekiyorsa yapar

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Türkiye'yi korumak ve savunmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Rasmussen, Prag'da gazetecilere yaptığı açıklamada, “NATO, müttefikimiz Türkiye'yi korumak ve savunmak için ne gerekiyorsa yapar. Türkiye'yi koruyacak ve savunacak bütün planlarımız mevcuttur ve umarım bu yöntem Türkiye'ye saldırıların gerçekleşmemesi için caydırıcı olur” dedi.

Türkiye'ye Patriot füze bataryası gönderilmesi konusunda Ankara'dan henüz bir talep gelmediğini belirten Rasmussen, “Böyle bir talep alırsak elbette NATO Konseyi'nin bunu değerlendirmesi gerekir” diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Rasmussen, Suriyeli muhaliflerin kendi aralarında uzlaşmasını memnuniyetle karşılayarak “Doha'da hafta sonunda yaşananlar ileriye dönük büyük bir adımdı. Birleşmiş muhalefetin yeterince güçlü olup olmadığını görmek lazım” değerlendirmesinde bulundu.