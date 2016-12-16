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Rasim Ozan Kütahyalı'ya zorla getirme kararı

Kütahyalı, Fenerbahçe Asbaşkanı ile davalık olmuştu

16 Aralık 2016 23:27

Fenerbahçe Asbaşkanı İlhan Ekşioğlu tarafından, hakkında hakaret davası açılan ve mahkemeye gelmeyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın şikayet üzerine zorla mahkemeye getirilmesi kararı verildi. 

Hürriyet'in haberine göre, savcı tarafından Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen kararda şu ifadeler yer aldı:

"Yürütülen soruşturma kapsamında uslünce davet edilmesine rağmen gelmeyen şüphelinin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 146/1. maddesi uyarınca zorla getirilmesine karar verilmekle; 1- Şüphelinin derhal, olanak bulunmadığı halde yol süresi hariç 24 saat içinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesi, 2- Şüpheli derhal getirilmeyecekse, tutulmaya başladığı anda ve Cumhuriyet savcısı huzuruna çıkarılmadan hemen önce sağlık kurumuna götütülüp hakkında adli rapor alınması, 3- İş bu kararın bir suretinin şüpheliye verilmesi, 4- Zorla getirme kararının yerine getirilememesi halinde bunun sebebinin mahalle muhtarı ve kolluk görevlisi tarafından imzalanacak bir tutanağa bağlanması, Rica olunur."

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