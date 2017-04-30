Rasim Ozan Kütahyalı'dan Ahmet Taşgetiren'e: Garip olan, bu fantastik 'laik elitler' tezini onaylaması...

Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Star yazarı Ahmet Taşgetiren'in Prof. Kemal Gözler'in “Anayasasızlaştırma” adlı makalesinden altıntı yaptığını hatırlatarak "Garip olan İslamcı olduğunu söyleyen Taşgetiren'in de bu fantastik ve sürreel 'laik elitler tezi'ni onaylaması" görüşünü dile getirdi.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Laik elitler, Taşgetiren ve Kemal Gözler" başlığıyla yayımlanan (30 Nisan 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Kemal Gözler'in şu ana kadar dört kitabını okudum. Gözler tam bir pozitivist hukukçu olmakla birlikte bu pozitivizm içinde çok tutarlı, çok titiz ve çalışkan bir akademisyendir. Türk hukukçuları içinde az rastlanır biçimde akıcı ve yalın ama aynı zamanda da hukuk literatürüne hakim yetkin bir dili vardır. Fakat bu makalesinde görüyorum ki sosyoloji ile siyaset alanında akademik olgunluğa ve teşhis yeteneğine yeterince sahip değil. Konu sosyoloji ve siyaset olunca bilimsel ciddiyetten uzak fantezi cümleler kuruyor. Biraz da taşrada hayat yaşayıp İstanbul elitlerinin sosyal alemine çok uzak olmanın yarattığı yanılsamalar bunlar. Garip olan İslamcı olduğunu söyleyen Taşgetiren'in de bu fantastik ve sürreel "laik elitler tezi"ni onaylaması..."

Taşgetiren'in "İktidar da muhalefet de okumalı" 28 Nisan 2017'de yayımlanan yazısının ilgili bölümü ise şöyle:

Türkiye kamuoyu, Kemal Gözler ismini, referandum öncesinde Anayasa tartışmaları sırasında çok duydu. Onun “Anayasasızlaştırma” makalesine pek çok atıf yapıldı. Gözler'in http://www.anayasa.gen.tr/dev.html'de “Demokrasi Nasıl Korunabilir? Uyuyan Devi Uyandırmak” başlıklı bir yazısı yayınlandı. Okudum ve birçok bölümün altını çizdim.

Kemal Gözlerile muhtemelen düşünce iklimi noktasında pek çok farklılıklarımız var. Ak Parti ile de farklı dünyalarda olduğu açık. Ancak makaleyi ilginç bulduğumu söylemeliyim. Bence Ak Parti'nin de muhalefetin de okumasında fayda var.