Rasim Ozan Kütahyalı'dan Ahmet Hakan'a: Kompleksli, obsesyon hastası, psikopat, zavallı bir herif!

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında elindeki MİT logolu dosyayı göstererek "Aziz Yıldırım tutuklanacak" diyen Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, kendisine yönelik "Şebeleğin teki çıkmış ekrana, elindeki MİT dosyasıyla Aziz Yıldırım’a tehditler savuruyor. Eğer o MİT dosyası sahteyse. Bakalım MİT, bu şebelek için ne yapacak?" diyen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan için "Kompleksli", "obsesyon hastası", "psikopat", "zavallı bir herif" ifadelerini kullandı.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Aydın Doğan'a sesleniyorum" başlığıyla yayımlanan (26 Ekim 2016) yazısı şöyle:

Aydın Bey senin de canından çok sevdiğin bir karın ve dört kızın var. Ailen konusunda ne kadar hassas olduğunu biliyorum. Dünya bir yana ailen bir yana. Benim için de aynı durum geçerli. Nagehan ve iki kızım her şeyden ve herkesten kıymetli...

Çeteci bir şerefsiz bir gün seni eğer aileni, kızlarını da işin içine katarak tehdit ederse sen bu kişiler kim olursa olsun Aydın Doğan olarak elinde ne gücün varsa saldırırsın ve bunda da haklı olursun. Ben de bu aşağılık çetecilere aynısını yaptım gerekirse daha da yaparım ve ben de haklıyım. Ben mafyacılık çetecilik gibi aşağılık ve onursuz işleri bilmem. Bu çakallara "Sizi elektrik direklerinde sallandıracağım" gibi geri zekâlıca laflar edemem ama devletin ve adaletin gücüne başvurarak bu silahlı çetecileri doğduklarına pişman etmeyi bilirim. Alayının bütün şerefsizlik dosyaları elimde ve ne gerekiyorsa yapacağım. Zaten devletin bütün kurumları gözünde bir kulübün arkasına saklanmaya çalışan bu silahlı çete iyi biliniyor ve tıpkı Fetullahçı çete gibi sıra onların da defterinin dürülmesine gelecek 2017'de...

Beni ve ailemi ölümle tehdit eden bu çeteci kepazeliğini adamların Ertuğrul Özkök ve İsmet Berkan da yakinen biliyorlar. Birçok isim de biliyor. Bana yönelik kompleksi ve takıntısı bitmeyen adamın da muhtemelen öğrenmiştir. Fakat bu obsesyon hastası adamın öyle patolojik bir herif ki karımın ve iki küçük kızımın ölümle tehdit edilmesinden özel bir haz duyma ihtimali kuvvetlidir. O böyle bir durumda ailemin değil silahlı çetecilerin yanında durabilir. Sen de biliyorsun ruh sağlığı o kadar bozuk...

Aydın Doğan biliyorsun ben ne zamandır polemiklerin, kavgaların, gürültülerin içinde olmayan adamım. Toplumsal huzur istiyorum. Bu takıntılı adamın 50 kere bana laf sokmuştur bir kere bunu muhatap alıp cevap vermem. Ama mevzu ailem olursa ortalık yıkılır, büyük olaylar olur. Bu psikopatın ailesi yok, çocukları yok, zavallı bir herif. O yüzden bu duyguları anlamaz. Ama sen anlarsın Aydın Bey. Dört kızına ve karına tutkuyla olan bağını biliyorum. Aile ve çocuklar konusunun önemini herkes kavramak zorundadır artık bu ülkede...

Adi bir çete lideri gibi konuşan ve kameralar önünde "Hukuk-dışı yöntemlerle de uğraşacağım, sokakta gezdirmem onları bundan böyle" diyen kişiye tek eleştiri yapmıyor adamların ve gidiyor MİT ile uğraşıyorlar. Milli İstihbarat Teşkilatı'na küfrediyorlar. Deli mi bunlar? Küfredeceklerse silahlı çetelere, mafyalara küfretsinler. Aydın Doğan'a her eleştiri yapılır da senin hiç mafyacılık silah külah işlerine girdiğin görülmedi. Bilakis hep böyle çetecilere uzak durdun. N'oldu da bazı adamların çetecilerle yakın olmaya, onlarla gezip tozmaya merak sardı? Şunların kulağından çekme vaktin geldi. MİT'e ve devletin kurumlarına düşmanlıkları bu çeteci dostluklarından mı geliyor?