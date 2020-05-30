Rasim Ozan Kütahyalı'ya 'FETÖ' sorusu: CHP milletvekilini ulu orta tehdit etmek için çok güçlü birilerinin seni koruyor olması lazım, kim onlar?

Eski CHP milletvekili Şerafettin Turpcu, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a, “Eğer bir daha Nagehan’a kalleşçe bir saldırı olursa ona cehennemi yaşatacağıma yemin ederim!” diyen Rasim Ozan Kütahyalı'ya "CHP milletvekilini ulu orta tehdit etmek için çok güçlü birilerinin seni koruyor olması lazım, niye koruyorlar ve onlar kim?" diye sordu.

Kütahyalı’nın gazeteci eşi Nagehan Alçı, geçen günlerde HabertTürk ekranında yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı' programında ‘FETÖ’ konusunda CHP’yi suçlayan ifadeler kullanınca; Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Alçı’ya, eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın “Zekeriya Öz’ün Heykeli dikilmeli” sözlerini hatırlatmış, "O gün ‘Zekeriya Öz’ün heykeli dikilmeli’ diyenler bugün bunları konuşamaz” demişti. Bu sözler üzerine tansiyon yükselmiş, Nagehan Alçı da, “Çok çirkin şeyler bunlar” diye tepki vermişti.

Söz konusu tartışmaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Rasim Ozan Kütahyalı, Gürsel Erol’a yönelik olarak, “Eğer bir daha Nagehan’a kalleşçe bir saldırı olursa ona cehennemi yaşatacağıma yemin ederim” demişti.

TIKLAYIN - Rasim Ozan Kütahyalı: Eğer bir daha Nagehan’a kalleşçe bir saldırı olursa ona cehennemi yaşatacağıma yemin ederim!

Gürsel'e yönelik tehdiktar ifadeler kullanan Kütahyalı’ya bir tepki de eski CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu’dan geldi. Turpçu, Kütahyalı’ya şöyle seslendi:

“Karı koca FETÖ’ye bu kadar övgüler düzüp, millete büyük yalanlar söylediniz Yaptıklarınızı canlı yayında yüzünüze vuran @herkesicinCHP milletvekilini uluorta tehdit etmek için çok güçlü birilerinin seni koruyor olması lazım, niye koruyorlar ve onlar kim?"