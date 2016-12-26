Rasim Ozan Kütahyalı: Türkiye'nin başkanlığa evet diyeceğine adım gibi eminim

Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, AKP'nin anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak "Dolayısıyla bölünme perspektifinden bakıldığında tam tersi bir durum var. Bilindiği gibi başkanlık sisteminin ideal ülkesi ABD. ABD ise dünyanın süper gücü. Durum böyle olunca soruyu tersinden de sorabiliriz. Süper güç olmak için demek ki başkanlık sistemi gerekiyor" görüşünü savundu. Kütahyalı, "Türkiye toplumunun çoğunluğunun yeni sisteme geçişe onay vereceğine adımın Rasim Ozan olduğu gibi eminim" iddiasını ileri sürdü.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Başkanlık sistemi ve üniter yapı" başlığıyla yayımlanan (26 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Türkiye 2017'de bir tip başkanlık sistemine geçecektir. Türkiye toplumunun çoğunluğunun yeni sisteme geçişe onay vereceğine adımın Rasim Ozan olduğu gibi eminim...

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Bu yeni düzenle beraber Başbakanlık müessesesi ortadan kalkacak ve partili Cumhurbaşkanlığı olgusu yürütmenin başı olarak kurumsallaşacak...

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Başkanlık sistemi meselesi Erdoğan'la veya AK Parti ile gündeme gelmiş bir mesele değil. Türkiye sistem sorununu çok uzun senelerdir konuşuyor...

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CHP bu yeni sistemin Türkiye'yi böleceği propagandasını sürekli söylüyor. Oysa ülkelerin bölünmesinin sistemle ilgisi yoktur. Yugoslavya, Çekoslovakya, SSCB örnekleri ortada duruyor...

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Hüseyin Yayman'ın dün bahsettiğim başarılı kitabında ifade edildiği gibi başkanlık sisteminin uygulandığı ülkelerde bölünme olmadı ama parlamenter sistemle yönetilen pek çok ülke bölündü...

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Dolayısıyla bölünme perspektifinden bakıldığında tam tersi bir durum var. Bilindiği gibi başkanlık sisteminin ideal ülkesi ABD. ABD ise dünyanın süper gücü. Durum böyle olunca soruyu tersinden de sorabiliriz. Süper güç olmak için demek ki başkanlık sistemi gerekiyor...

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Bir diğer itiraz parlamenter sistemin üniter yapı ile uyumlu olduğu ve bu yeni sistemle beraber federalizme geçilmesinin zorunlu olduğu argümanıdır. Almanya'da parlamenter sistem var. Ancak Almanya bir federal cumhuriyet...

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Fransa yarı başkanlık sistemiyle Güney Kore ise başkanlık sistemiyle yönetiliyor ama oralarda da üniter yapı var. Başkanlık sistemi geldiğinde federalizme geçilecek diye bir olgu yoktur. Bu iddia da diğer birçok anti-başkanlık argümanı gibi palavradan ibarettir...