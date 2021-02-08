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Ekonomi

Rasim Ozan Kütahyalı: Türkiye ithalat çöplüğüne dönmeye başladı

08 Şubat 2021 15:25

Rasim Ozan Kütahyalı, ithalatın yeniden coştuğunu belirterek Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’a, “Rakamlar endişe verici. Türkiye yeniden ithalat çöplüğüne dönmeye başladı. Aman dikkat üstad. Lütfen şu şok kur düşüşüne müdahale edin” diye seslendi.

Kütahyalı, Twitter‘da, Merkez Bankası’nın bugünkü kur seviyesinden rezerv toplamasının şart olduğunu da savundu. “Londra tefecileri” olarak adlandırdığı sıcak para yatırımcılarının Boğaziçi olayları gibi bir bahaneyle Türkiye’den kaçabileceğini belirten Kütahyalı, “O sebeple şimdi döviz alım ihalelerine hız vermek, rezerv toplamak şart. Yarın ne olacağı belli değil” dedi.

Rasim Ozan KütahyalıNaci Ağbal
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