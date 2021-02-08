Rasim Ozan Kütahyalı: Türkiye ithalat çöplüğüne dönmeye başladı

Rasim Ozan Kütahyalı, ithalatın yeniden coştuğunu belirterek Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’a, “Rakamlar endişe verici. Türkiye yeniden ithalat çöplüğüne dönmeye başladı. Aman dikkat üstad. Lütfen şu şok kur düşüşüne müdahale edin” diye seslendi.

Kütahyalı, Twitter‘da, Merkez Bankası’nın bugünkü kur seviyesinden rezerv toplamasının şart olduğunu da savundu. “Londra tefecileri” olarak adlandırdığı sıcak para yatırımcılarının Boğaziçi olayları gibi bir bahaneyle Türkiye’den kaçabileceğini belirten Kütahyalı, “O sebeple şimdi döviz alım ihalelerine hız vermek, rezerv toplamak şart. Yarın ne olacağı belli değil” dedi.